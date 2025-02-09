أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب الكامل من محور نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، تنفيذا لبنود اتفاق الهدنة.وأفاد شهود عيان بأن حركة النزوح أو العودة مستمرة نحو شمال القطاع المدمر، مؤكدين أن المركبات تسير بسلاسة في الاتجاهين مع وجود مراقبين أمريكيين ومصريين.وشهد «نتساريم» قبل أيام عبور طوفان من أهالي غزة من الجنوب إلى الشمال بعدما أجبرتهم الحرب على النزوح.ويعتبر شمال القطاع الأكثر تضرراً خلال الحرب، إذ بلغت نسبة الدمار 80%، وفق تقديرات الأمم المتحدة. في حين بلغ حجم الركام 42 مليون طن، وقضت الحرب على 60 عاما من التنمية في القطاع المنكوب.ونص اتفاق وقف إطلاق النار على أنه «في اليوم الـ22، ستنسحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة، خصوصا من محوري نتساريم ودوار الكويت شرق طريق صلاح الدين، إلى منطقة قريبة من الحدود، وسيتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل، كما ستستمر عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في شمال قطاع غزة».ويُعد نتساريم مسارا إستراتيجيا يشق قطاع غزة، ممتدا من الحدود الإسرائيلية شرقا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط غربا.وتعود جذوره إلى خطة إسرائيلية وُضعت في أوائل سبعينات القرن الماضي، عُرفت باسم «خطة الأصابع الخمسة»، وهدفت إلى تقسيم غزة لتعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.الممر، الذي يعبر الجزء الجنوبي من مدينة غزة بطول نحو 7 كيلومترات، برز بشكل واضح خلال الحرب الأخيرة.يرتبط اسم الممر بمستوطنة نتساريم الإسرائيلية السابقة، التي كانت قائمة في المنطقة ذاتها قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن هذا المحور يحمل في طياته دلالات على «إعادة الاحتلال»، وهو ما كان دافعا للإصرار على إدراج الانسحاب منه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.ومع بداية الحرب، أجبرت إسرائيل سكان شمال غزة على النزوح جنوبا عبر هذا الممر، في خطوة كان يُعتقد أنها جزء من مخطط بعيد المدى لتقسيم القطاع إلى منطقتين، وإنشاء منطقة عازلة تمنع تكرار هجمات مشابهة لما وقع في السابع من أكتوبر.