كشفت صحيفة «نيويورك بوست» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ونقلت عن ترمب قوله إنه «تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا».وعندما سأل الصحفيون ترمب على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قال: من الأفضل ألا أقول.وأضاف ترمب للصحيفة الأمريكية، أن بوتين يرغب في عدم سقوط المزيد من القتلى، في إشارة إلى حرب أوكرانيا.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال أواخر يناير الماضي: إن بوتين مستعد لإجراء مكالمة هاتفية مع ترمب، وإن موسكو تنتظر كلمة من واشنطن بأنها مستعدة أيضا.وقال ترمب يوم الجمعة الماضي إنه من المحتمل أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أيام لمناقشة إنهاء الحرب.وفي تصريحات إلى صحيفة «نيويورك بوست»، أعلن الرئيس الأمريكي أنه «كانت له دائما علاقات جيدة مع بوتين»، وأن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.وأعرب عن أمله أن يتحقق ذلك سريعا «يموت الناس كل يوم.. هذه الحرب سيئة للغاية في أوكرانيا.. أريد إنهاء هذا الشيء اللعين».وأعلن ترمب، الأسبوع الماضي، أنه يريد التفاوض مع أوكرانيا على اتفاق تقدّم فيه معادنها النادرة، وهي مواد أولية تُستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، «ضمانة» مقابل حصولها على مساعدات أمريكية.ويأتي طلب ترمب من أوكرانيا بتقديم هذه المعادن كضمان مقابل المساعدات الأمريكية؛ بهدف تأمين إمدادات الولايات المتحدة من هذه الموارد الحيوية.