بناء على طلب فلسطين، ولبحث التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، تستضيف القاهرة قمة عربية "طارئة" يوم 27 فبراير الجاري.وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم (الأحد)، أن القمة جاءت بعد التنسيق مع البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية خلال الأيام الأخيرة. وذكرت أن القمة ستتناول مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.وكانت مصادر مطلعة كشفت وجود مشاورات لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة خلال أيام، لمواجهة خطط تهجير الفلسطينيين. وقالت المصادر إن القمة ستبحث الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.وأفادت بأن القمة ستبحث خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.