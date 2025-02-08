فيما تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن عزم جيش الاحتلال الانسحاب من محور نتساريم غداً (الأحد) الساعة السادسة صباحاً وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي سيتوجه إلى الدوحة الليلة غير مخوّل بمناقشة المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.وأوضحت هيئة البث أن الوفد سيضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين العميد احتياط غال هيرش، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» السابق. ونقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم إن الوفد ستوجه الليلة إلى الدوحة للقاء الوسطاء القطريين وبحث استمرار صفقة الرهائن، موضحاً أن زيارة الوفد الإسرائيلي للدوحة تمهيدية، ولا يتوقع أن تحرز تقدماً بمفاوضات المرحلة الثانية، كونه لم يحصل على تفويض لإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية، وإنما الهدف إظهار حسن نية تجاه الإدارة الأمريكية التي تضغط لإرسال وفد إلى قطر.بدوره، أكد موقع «أكسيوس» الأمريكي أن محادثات الدوحة ستكون تقنية لعدم حصوله على تفويض بشأن بحث المرحلة الثانية، مبيناً أن المجلس الأمني الوزاري المصغر سيعقد اجتماعاً الإثنين بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل لمناقشة مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.بالمقابل، حذر عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» باسم نعيم من عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة جعله في خطر الانهيار، موضحاً أن المماطلة وعدم التزام بتنفيذ المرحلة الأولى يعرض هذا الاتفاق للخطر وبالتالي قد يتوقف وقد ينهار.وأشار إلى أن حركته لا ترغب في العودة للحرب قطعاً ليست أمنيتها ولا قرارها، مبيناً أن الحركة ما زالت مستعدة للمشاركة في المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار لكن إسرائيل تماطل في البدء في هذه المفاوضات.