أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، قرب تشكيل حكومة تكنوقراط. وكشف في تصريحات له، اليوم (السبت)، أنه سيتم التوافق على رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة من التكنوقراط. وقال البرهان: «إن من يريد أن يقاتل خلف لافتة سياسية عليه إلقاء السلاح». وخاطب حزب البشير بقوله: «لا فرصة لكم لتحكموا على أشلاء السودانيين»، إلا أن قائد الجيش السوداني أعلن ترحيبه بكل من يصحح موقفه من السياسيين. واتهم البرهان جبهة الحرية والتغيير بمساندة الدعم السريع، قائلاً: «أنتم وهو سواء». وأكد أنه لا مكان لتنسيقية «تقدم» ما لم توقف دعم التمرد.