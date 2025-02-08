أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيسة إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (الأرشيف الوطني) كولين شوجان، بحسب ما أعلن مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسي في البيت الأبيض سيرجيو جور. وقال إن ترمب سيختار مرشحاً جديداً لقيادة الوكالة المسؤولة عن حفظ سجلات البيت الأبيض، وغيرها من الوثائق الحكومية.وأضاف جور في منشور على منصة «إكس» للتواصل مساء الجمعة: «بناء على توجيهات ترمب، أُقيلت رئيسة الأرشيف الوطني الليلة، نشكر كولين شوجان على خدمتها».وكان ترمب دخل في خلافات متكررة مع الأرشيف الوطني بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.ورغم أن شوجان، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، لم تكن على رأس الوكالة خلال تلك النزاعات، لكن قرار استبدالها يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطوة من ترمب لتطهير المؤسسات الحكومية من المسؤولين الذين لم يتم اختيارهم أو اعتمادهم من قبل مستشاريه، وفق ما أوردت «بلومبرغ».في أواخر عام 2021 رفع ترمب دعوى قضائية لمنع الأرشيف الوطني من تسليم مجموعة من سجلات البيت الأبيض إلى لجنة خاصة في الكونغرس كانت تحقق في محاولات إلغاء نتائج انتخابات 2020، وأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، لكن المحاولة لم تنجح.