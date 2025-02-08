يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة الاقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط عمليات دهم منازل وتخريب محتوياتها.وحسب شهود عيان، فإن المداهمات ركزت على منازل عائلات أسرى أُفرج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين هيثم وسمير الجعبري من بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية، وحاصرت منزلاً وطالبت من بداخله بتسليم أنفسهم.ووفق المصادر، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة، وبلدات كوبر شمال غرب رام الله، وسلواد شمال رام الله، واليامون غربي جنين بالضفة المحتلة.وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت مجدداً المنطقة الشرقية لنابلس، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل في مخيم بلاطة شرقي نابلس، كما شرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في المخيم.وفي طولكرم شمالي الضفة المحتلة استهدف مقاومون قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل بناية سكنية في محيط مخيم طولكرم، بينما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة نحو المدينة من بوابة نتساني عوز.في غضون ذلك، انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة، كما تمكن الفلسطينيون من العودة إلى منازلهم لتفقد الأضرار التي خلفها جيش الاحتلال.وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال دهم منازل في الضفة والقدس لعدد من عائلات الأسرى المفرج عنهم اليوم.وداهمت قوات الاحتلال منازل عائلات 5 أسرى فلسطينيين ضمن صفقة التبادل في قرية دير نظام شمال غربي رام الله بالضفة الغربية.واقتحمت قوات إسرائيلية منزل الأسير القيادي في حركة حماس جمال الطويل في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة، وحذرت عائلته من القيام بأي احتفالات.واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة كوبر شمال رام الله، ودهم منزل عائلة الأسير شادي فخري البرغوثي، وهدد عائلته محذراً من القيام بأي مظاهر احتفالية بتحرره.