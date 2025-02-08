شهد محيط جسر «سوبا» الاستراتيجي، الذي يربط بين غرب وشرق مدينة الخرطوم، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع اليوم (السبت)، بالتزامن مع تقدم الجيش باتجاه وسط الخرطوم من عدة محاور، واقتراب جنوده من القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه قوات الدعم.وفي ضوء التطورات الأخيرة، تمكنت قوات الجيش من وقف الحركة في جسر المك نمر بعد سيطرتها على مدينة بحري، وفتح جسري الفتيحاب والسلاح الطبي أمام الحركة العسكرية، ويقترب الجيش من جسر سوبا في شرق الخرطوم الذي تتصاعد فيه الاشتباكات.ووجهت لجنة الأمن في العاصمة السودانية بانتشار القوات النظامية في المناطق التي تم استردادها من الدعم السريع وتأمينها وتجهيزها لعودة المواطنين.كما وجهت اللجنة بإسناد عمل المركز القومي لمكافحة الألغام ليؤدي مهماته لزيادة رقعة المناطق الآمنة لعودة السكان.يذكر أن العاصمة السودانية تتكون من 3 مدن، هي: الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، ويفصل بين هذه المدن نهر النيل والنيل الأبيض والنيل الأزرق.وترتبط هذه المدن بـ10 جسور ذات أهمية استراتيجية، 5 جسور تربط بين الخرطوم وبحري وهي: سوبا، المنشية، كوبر، النيل الأزرق، والمك نمر.ويربط جسران بين أم درمان وبحري وهما: الحلفايا وشمبات. بينما تربط 3 جسور بين الخرطوم وأم درمان وهي: السلاح الطبي، والفتيحاب، وجسر خزان جبل الأولياء.