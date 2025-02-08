قبضت السلطات السورية على أحد المجرمين المتهمين بارتكاب مجازر في عهد نظام بشار الأسد. وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم (السبت) بأن مديرية أمن حمص ألقت القبض في منطقة الحولة على دريد أحمد عباس أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس.وبحسب الوكالة، فإن عباس متهم بالعديد من جرائم القتل في زمن نظام الأسد.وتباشر الجهات المسؤولة حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق في مناطق حارم وسلقين وكفرتخاريم التابعة لإدلب، واستهدفت الذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم، وفق الوكالة.وقالت «سانا» إن قوات الأمن العام تمكّنت من إلقاء القبض على عدد منهم، مؤكدة استمرار ملاحقة المجرمين.يذكر أنه في 29 يونيو 2012 حاصرت قوات النظام السابق مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، وقصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات، وفق الرابطة السورية لكرامة المواطن.وأسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصا بينهم نساء وأطفال، وتُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، وتمت تصفية آخرين ميدانياً أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام السابق.