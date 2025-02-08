أمر القضاء الفرنسي الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بأن يضع سوارا إلكترونيا عند مستوى الكاحل لتعقّب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد، في دعوى أطلق عليها اسم قضية التنصّت، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لإجراء كهذا.

وساركوزي، الذي يحاكم حاليا أمام المحكمة نفسها في قضية أخرى هي «التمويل الليبي» للاشتباه بتلقّيه تمويلاً من ليبيا لحملته الانتخابية في 2007، استدُعي في 28 يناير للمثول أمام المحكمة بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام وتنفيذ هذه العقوبة من خلال وضع سوار إلكتروني.

ولن يُسمح للرئيس السابق (2007-2012) على مدى عام بالخروج من منزله إلا في أوقات محدّدة. وسيتمكّن ساركوزي من أن يقدّم في الحال طلبًا لمنحه إطلاق سراح مشروطًا في ظلّ ظروف معيّنة.