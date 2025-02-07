اتهمت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في شرق البلاد، القوة المشتركة بمدينة مصراتة، والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية باختطاف وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية، خلال زيارته لعائلته.وقالت الحكومة التي يرأسها أسامة حمّاد في بيان، اليوم (الجمعة)، إن هذه الأفعال تمس بسلامة وحرية الأفراد داخل الأراضي الليبية، متهمّة حكومة عبد الحميد الدبيبة بالتغوّل واغتصاب السلطة، مضيفة أنه رغم الانقسام السياسي والتجاذبات القائمة، إلا أنها تفصل بين ذلك وحرية الأشخاص في التنقل في كامل البلاد.وبحسب تقارير محلية، فقد تم اعتقال الوزير محمد أبوزقية، الخميس، عقب وصوله إلى مدينة مصراتة، بمقتضى أمر صادر من النيابة العامة للتحقيق معه في إحدى القضايا المرفوعة ضدّه.