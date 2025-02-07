أفصح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت عن كواليس عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وعدد من كبار القادة.ونقلت القناة 12 عن غالانت قوله: «إن عملية اغتيال نصر الله كانت مقررة الجمعة، بعد أن تأكدنا أنه في الموقع المستهدف منذ أيام، وكانت هناك حالة قلق من مغادرته في أي لحظة».وأضاف: «رئيس الأركان وقائد سلاح الجو وآخرين قدموا لي خطة تنفيذ العملية، موقعة، فسألتهم ما نسبة نجاح العملية؟ وكان الجواب 90%. فسألتهم: كم طناً من المتفجرات ستلقون عليه؟ قالوا: 40 طناً. فقلت لهم: اذهبوا إلى الخيار البديل وارموا 80 طناً، حتى نصل إلى نسبة نجاح 99%».وأفاد غالانت بأنه «في يوم الأربعاء، قبل يومين من العملية، عُقد اجتماع الكابينت، وعرض رئيس الأركان طريقة تنفيذ الاغتيال، وعندما طلبت عرض العملية للتصويت، أوقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاجتماع فجأة، وقال: لسنا مستعدين لاتخاذ قرار الآن، سأعود من الولايات المتحدة الأحد، وعندها نتخذ القرار».وأضاف: «في صباح يوم الجمعة 27 سبتمبر، وهو يوم تنفيذ عملية الاغتيال، جلست مع رئيس الأركان، وقررنا أن يكون الموعد النهائي للتنفيذ الساعة السادسة مساء، واتصلنا بنتنياهو فأعطى الموافقة، لكنه طلب تأجيل التنفيذ إلى السادسة والنصف، لأنه سيكون على منصة الأمم المتحدة. في النهاية توصلنا إلى تسوية على الساعة السادسة و20 دقيقة. وعندها تم إطلاق 84 قنبلة، كل واحدة بوزن طن، على جميع المواقع المحددة، وبهذا قُتل نصر الله».وأكد أنه «في العشرين من سبتمبر تمت تصفية قيادة منظومة العمليات التابعة لقوة الرضوان. هؤلاء هم الأشخاص الذين خططوا للهجوم داخل الأراضي الإسرائيلية».وأضاف: «عندما ردوا مساء السبت، تم شن الهجوم عليهم الأحد، وفي صباح يوم الاثنين، وخلال 15 ساعة تم القضاء على منظومة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله. كان هذا اليوم هو الأشد قتالا في الشمال منذ بداية الحملة. وخلال 24 ساعة، استهدف سلاح الجو أكثر من ألف هدف في أنحاء لبنان»، وقال: «كان لدى حزب الله نحو 5,500 صاروخ بعيد المدى قادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل، وبعد هذا الهجوم لم يتبق لديهم سوى بضع مئات».وحسب غالانت، فإن حزب الله كان يمتلك 44 ألف صاروخ في بداية الحرب، لكن الضربات الإسرائيلية خفضت ترسانته إلى أقل من 10 آلاف صاروخ.