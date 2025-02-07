تتجه الدول العربية إلى عقد قمة طارئة في القاهرة خلال أيام لمواجهة خطط تهجير سكان قطاع غزة. وبحسب مصادر عربية مطلعة، فإن القمة ستبحث الوصول لموقف عربي موحد يرفض تهجير الفلسطينيين، ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.وأفادت بأنه من المقرر أن تبحث القمة خطط إعادة إعمار غزة من دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي انتهاكات.من جهته، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.وقال خلال استقباله رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى بمقر الأمانة العامة للجامعة الخميس: إن المطلوب في هذه المرحلة هو تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة، ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي بجعل القطاع غير قابل للحياة.فيما حذر المتحدث باسم الجامعة العربية جمال رشدي من أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول الخروج الطوعي لسكان غزة تكشف بجلاء طبيعة المخطط الإسرائيلي وأهدافه، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار النكبة مرة ثانية تحت دعاوى الخروج الطوعي أو القسري.