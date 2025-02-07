كشف وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن سورية منفتحة على السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية طالما أن أي اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح البلاد.ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن أبوقصرة قوله: إن سورية ستبقي قاعدتي «طرطوس وحميميم» الروسيتين على أراضيها إذا كان هذا يجلب الفائدة لها.واعتبر أن موقف روسيا تجاه الحكومة السورية الجديدة تحسن بشكل ملحوظ منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.وكشف الوزير السوري أن دمشق تدرس مطالب موسكو، لافتا إلى أنهم طرحوا مسألة محاسبة بشار الأسد خلال زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى العاصمة دمشق أخيرا.