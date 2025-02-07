تمكنت إدارة أمن الحدود السورية من تحرير عنصرين اختطفتهما مجموعة من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود السورية - اللبنانية.

واختُطف العنصران خلال اشتباكات دارت بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة. وفقاً للوكالة العربية السورية للأنباء «سانا».

وكشف المكتب الإعلامي بمحافظة حمص السورية، أنه في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود السورية - اللبنانية، أطلقت إدارة أمن الحدود حملة موسعة في قرية «حاويك» الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات، ضمن إستراتيجية شاملة لتعزيز سيادة القانون والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلباً على الشعبين السوري واللبناني.

وأسفرت الحملة عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: «خلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا أثناء قيامهما بواجبهما، وتؤكد المديرية أن تحرير المختطفين يمثل أولوية قصوى، وأنها لن تدخر جهداً في ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون».

وشددت قوى الأمن عزمها على التصدي بحزم للفلول المسلحة وعصابات التهريب التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة والإضرار بمصالح الشعبين السوري واللبناني، ونهيب بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن البلاد وسلامة مواطنيها.