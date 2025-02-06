أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم (الخميس) تسليم بلاده لأوكرانيا أولى طائرات «ميراج 2000-5» المقاتلة لمساعدتها في الدفاع عن مجالها الجوي ضد روسيا، موضحاً أن تلك الطائرة ستشارك الآن في الدفاع عن المجال الجوي الأوكراني.وكتب لوكورنو في حسابه على «إكس»: «اليوم، وبعد أشهر عدة خصصت لتدريب طيارين أوكرانيين في فرنسا، وصلت الطائرات الأولى إلى أوكرانيا».ومن المقرر أن تنقل 6 مقاتلات ميراج من أصل 26 يملكها سلاح الجو الفرنسي إلى أوكرانيا، يأتي ذلك في وقت تستعد الولايات المتحدة للكشف عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في منتصف شهر فبراير الجاري.ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر قولها: «إنه سيتم تقديم الخطة من قبل الممثل الخاص لترمب لأوكرانيا وروسيا، كيث كيلوغ، خلال مؤتمر سيعقد في مدينة ميونيخ الألمانية في الفترة من 14 إلى 16 فبراير، مبينة أن المقترح سيشمل تجميد النزاع مؤقتا، مع إبقاء الأراضي التي تتواجد داخلها القوات الروسية في حالة غموض».ويتوقع أن تتضمن الخطة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لضمان عدم شن موسكو هجمات جديدة، كما تتضمن الخطة دعوة لإجراء انتخابات في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.