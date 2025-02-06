ناشدت 24 منظمة حقوقية ومجتمعية اليوم (الخميس) المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لوقف هذه الانتهاكات ضد المنظمات الأممية والشعب اليمني، مشددة على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، وضمان حماية الحريات المدنية والسياسية في اليمن.

وقالت المنظمات في بيان مشترك: إن موجة الاعتقالات الأخيرة هي جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي، وضمن سلسلة من المداهمات التي بدأت في مايو العام الماضي وأسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية، ولم يتم الإفراج إلا عن 3 فقط بينما لا يزال البقية في السجون دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، أو توجيه أية تهم لهم.

وطالبت المليشيا الحوثية بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المعتقلين في سجونها، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم تعد نمطاً مقلقاً من جرائم القمع ضد المجتمع المدني واستهدافاً عنيفاً للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.

وأشارت إلى أن الحوثي اختطف 8 من موظفي الأمم المتحدة تعسفياً خلال الشهر الماضي، موضحة أن الحوثي فرض المزيد من القيود على المنظمات الإغاثية ما يهدد لتفاقم الوضع المأساوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة العاجلة لاسيما بعدما قرر الرئيس الأمريكي تصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.