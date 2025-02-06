أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس) أن إسرائيل سوف تسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال، موضحاً أنه بذلك سيكون الفلسطينيون قد أُعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمناً وجمالاً مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة.

وقال: «لن تكون هناك حاجة إلى جنود الولايات المتحدة، وسوف يسود الاستقرار في المنطقة، وستتاح للفلسطينيين الفرصة للعيش بسعادة وأمان وحرية».

في الوقت ذاته، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الخميس) 3 مناطق أخرى يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل سكان قطاع غزة إليها، موضحة أن أرض الصومال، وبونتلاند، ودولة أخرى هي الأماكن المرشحة لاستقبال الفلسطينيين الذين ترغب الإدارة الأمريكية في تهجيرهم.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ما قاله الرئيس الأمريكي ترمب بشأن تهجير سكان غزة ليس تصريحات وإنما هي خططٌ معدة سابقاً.

فيما قالت صحيفة هآرتس: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفاجأت بسماع خطة ترمب لتهجير سكان غزة خلال تصريحاته بالبيت الأبيض، وأن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن توقيت التصريح أثناء وقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى أمر إشكالي.

بالمقابل، شددت وزيرة التنمية الدولية البريطانية أناليز دودز على ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون من إعادة إعمار بلدهم وتحديد مستقبل قطاع غزة، مؤكدة أن بريطانيا ستعارض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة إلى بلدان عربية مجاورة.

وشددت بالقول أمام البرلمان: «يتعين ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين، ولا أي تقليص لأرض قطاع غزة».