شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الخميس) على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة، ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج، مؤكداً أن ذلك يفشل المخطط الإسرائيلي بجعل القطاع غير قابل للحياة.

وأوضح أبو الغيط، خلال استقباله رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، أن هذه الخطط قابلة للتنفيذ مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً عربياً على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.

وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، في بيان، إن اللقاء تناول الوضع الفلسطيني الراهن في ضوء التهديدات التي تتعرض لها القضية، ولاسيما سيناريو التهجير المرفوض عربياً ودولياً.

ولفت إلى أن أبو الغيط استمع باهتمام لعرضٍ موسع ودقيق قدمه رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن خطط وبرامج التعامل مع الوضع الكارثي في غزة من أجل تنفيذ الإغاثة العاجلة، والتعافي المُبكر، تمهيداً لإعادة الإعمار.