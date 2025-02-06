كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مقتل 40 طفلاً على الأقل خلال الأيام الثلاثة الماضية جراء عمليات قصف تعرضت لها مناطق عدة في السودان، مؤكدة على لسان ممثلة المنظمة أنماري سواي أن هذا مؤشر مروّع على المخاطر الجسيمة والمتزايدة التي يتعرض لها أطفال السودان.

وأوضحت سواي أن كبرى مدن ولاية جنوب كردفان تعرضت لقصف عنيف، ما تسبب بقتل 21 طفلاً وتشويه 29 آخرين، مشيرة إلى أن هناك معلومات عن مقتل ما لا يقل عن 11 طفلاً في قصف استهدف سوقاً للماشية في الفاشر، كبرى مدن شمال دارفور، و8 أطفال في ضربة على سوق قرب الخرطوم (السبت).

وأشارت إلى أنه من النادر أن تنقضي أكثر من بضعة أيام من دون ورود معلومات جديدة عن مقتل أو جرح أطفال.

ميدانياً، تتواصل المعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للسيطرة على جسر سوبا الإستراتيجي الذي يربط غرب مدينة الخرطوم بشرقها. ووفقاً لمصادر سودانية فإن الجيش شن غارات على قوات الدعم السريع في المدخل الشرقي للجسر.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش والقوات المساندة له يتمركزان حالياً في منطقة الشيخ مصطفى الفادني التي تبعد نحو 20 كيلومترا شرق الجسر، فيما تخوض قوات درع السودان المساندة للجيش معارك على مقربة من جسر سوبا من الناحية الجنوبية.

وذكرت المصادر أن 3 من منتسبي قوات درع السودان قتلوا خلال المعارك إثر غارات شنها الجيش اليوم على تجمعات للدعم السريع بمنطقة شرق النيل المتاخمة للخرطوم بحري.

وأفادت المصادر بأن قوات سلاح المدرعات التابعة للجيش أصبحت على مقربة من شارع الغابة المؤدي إلى وسط الخرطوم الذي تتمركز فيه قوات الدعم السريع.

وقال مستشار قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) عمران سليمان إن قواتهم مستعدة لما سماها معركة الخرطوم، مبيناً أن الحرب في السودان شارفت على نهايتها، وتوعد الجيش بقتال عنيف داخل الخرطوم.