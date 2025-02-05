أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم (الأربعاء) أن الرئيس دونالد ترمب لم يلتزم بنشر قوات أمريكية في غزة أو السيطرة عليها، مبينة أن هدفه تأمين السلام الدائم للمنطقة كلها.

وقالت ليفيت للصحفيين: ترمب يتوقع من شركائنا خصوصاً مصر والأردن قبول الفلسطينيين مؤقتاً حتى تتم إعادة بناء وطنهم، مشيرة إلى أن ترمب مستعد لإعادة بناء غزة للفلسطينيين مع جميع شعوب المنطقة المحبة للسلام.

وأضافت: المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سافر أخيراً إلى غزة، وعاد بصور أظهرها للرئيس حول الوضع المزري هناك، واتخذ الرئيس هذا القرار بقلب إنساني.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: الرئيس دونالد ترمب عرض أن تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن إعادة إعمار قطاع غزة، مضيفاً في مؤتمر صحفي في جواتيمالا سيتي، أن العرض كان فريداً من نوعه ويشير إلى التدخل وإزالة الحطام في غزة.

وأضاف: سكان القطاع سيضطرون إلى العيش في مكان ما أثناء إعادة الإعمار، موضحاً أن العرض لم يكن خطوة عدائية، وأنه يتعين العمل لإنجاز التفاصيل.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم، إن قطاع غزة يتعين أن يكون جزءا أساسياً من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مضيفاً أن التكتل ملتزم بحل الدولتين.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بقوة بحل الدولتين، ويرى أنه المسار الوحيد للسلام طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.