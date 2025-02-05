أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم (الأربعاء) عن استعدادات يجريها لإرسال ما يزيد على 30 ألف طن من الغذاء شهرياً إلى غزة للوصول إلى 1.4 مليون شخص، مطالباً بضرورة توفر السيولة النقدية لسكان القطاع لشراء الأغذية والضروريات.وقال نائب المدير التنفيذي للبرنامج التابع للأمم المتحدة كارل سكاو أثناء زيارته مناطق في شمال قطاع غزة: إنه في غضون أربعة أو خمسة أيام عَبَر نصف مليون شخص إلى شمال القطاع، مضيفاً: لذا فإننا نقدر أن هناك الآن نحو مليون شخص في الشمال ونحو مليون آخرين في الجنوب.وشدد بالقول: ندير نحو 20 مخبزاً في جميع أنحاء القطاع، وهنا في الشمال، نفتح الآن المزيد من المخابز ونتطلع إلى مضاعفة إنتاجنا في الأيام القادمة، مبيناً أن الاحتياجات في غزة هائلة، وهناك حاجة إلى استجابة إنسانية كاملة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد ما يكفي من الغذاء داخل غزة.وأكد البرنامج ضرورة استعادة التدفقات التجارية إلى غزة وتوفير السيولة النقدية للسكان، حتى يتمكنوا من شراء الأغذية الطازجة وغيرها من الضروريات.