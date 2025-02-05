فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية تحويل جيش الإحتلال لمنزلين في بلدة الفندق بقضاء قلقيلية إلى ثكنة عسكرية، أعلنت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية مقتل 25 فلسطينياً، ونزح 15 ألفاً بينهم 3200 عائلة من المخيم خلال 15 يوماً من استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت اللجنة أن العملية العسكرية المستمرة بالمخيم وتسببت في توقف المدارس وحرمان 4 مستشفيات من المياه والخدمات الأساسية، مبينة أن أهالي جنين يعانون ظروفاً مأساوية مع انقطاع المياه والكهرباء وتدمير نحو 180 منزلاً.بالمقابل، أقر الجيش الإسرائيلي بتهجير نحو ألفين من سكان مخيم طولكرم خلال العملية العسكرية المستمرة شمال الضفة الغربية وهدم منازل وطرق بالمخيم.وقال قائد لواء إفرايم بالجيش الإسرائيلي: قواتنا أخرجت نحو ألفين من سكان المخيم من منازلهم حتى الآن وتمكنا من هدم المنازل والطرق داخله للوصول إلى المسلحين.وتواصل جرافات الاحتلال تجريف الشوارع والبنى التحتية وعرقلة عمل الطواقم الطبية وتفجير منازل المواطنين لليوم العاشر على التوالي وسط تعزيزات عسكرية يدفع بها جيش الاحتلال إلى المخيم وقصف متواصل.وأفادت مصادر فلسطينية أن العائلات التي بقيت داخل المخيم تعاني من النقص الحاد في الطعام والمياه والأدوية في ظل انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات.