وصف الكرملين اليوم (الأربعاء) إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرين لإنهاء النزاع، بأنه «كلام أجوَف»، موضحاً على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الاستعداد يجب أن يرتكز على شيء ما.

وقال بيسكوف حجة روسيا بأن زيلينسكي لا يستطيع التحدث إلى بوتين بعدما أصدر مرسوما في أكتوبر 2022 يحظر أي مفاوضات مع روسيا طالما كان بوتين رئيسا، وذلك ردا على إعلان الكرملين ضم أربع مناطق أوكرانية، مضيفاً: رغم ذلك، نبقى منفتحين على المحادثات.

وأشار إلى أن الواقع على الأرض يشير إلى أن كييف يجب أن تكون أول من يبدي انفتاحه واهتمامه بمحادثات مماثلة، مبيناً أن هناك اتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن مواضيع محددة وقد تكثفت أخيرا.

وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق اليوم إنه على استعداد للنقاش مع بوتين، مضيفاً التحدث إلى بوتين هو بمثابة تنازل من جانب أوكرانيا والعالم المُتَحضِّر بأكمله.

وأكد زيلينسكي أن الحرب قتلت أكثر من 45,100 جندي من قواته وأصابت ما يقرب من 390 ألف جندي.