وسط مطالبات فلسطينية باجتماع عاجل للجامعة العربية، شددت الأمانة العامة اليوم (الأربعاء)، على أن ثوابت القضية الفلسطينية محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان: إن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتليْن يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ودون فصل بينهما، أو افتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة، معربة عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، إلا أنها أكدت أن الطرح الذي تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيا ودوليا، والمخالف للقانون الدولي.وأشارت إلى أن الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها.من جهته، طالب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية جبريل الرجوب ببناء جبهة فلسطينية موحدة لمواجهة محاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية في أقرب وقت ممكن لمراجعة جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وتوحيد الجهد المستقبلي في المحافل الدولية لتجريم هذا الاحتلال.وقال الرجوب: «الموضوع يبدأ بتصليب الموقف الوطني الفلسطيني، وبناء جبهة فلسطينية موحدة لتفعيل العمل الإقليمي والعمل الدولي».