أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده تواصل العمل على ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع. مؤكداً، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن القاهرة على تنسيق مستمر مع الدول العربية وجميع الأصدقاء من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المختلفة.

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى قد أكدا أهمية المضي قدماً في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة في قطاع غزة دون خروج الفلسطينيين منه، خصوصاً مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أن عبدالعاطي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، لافتاً إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وتولي مهماتها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن قطر، أحد الوسطاء الرئيسيين في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومنشغلة بأمر المرحلة الثانية من الاتفاق، ومن السابق لأوانه الحديث عن الفلسطينيين والتهجير.

وشدد في حديثه لشبكة فوكس نيوز الأمريكية بالقول: «نعلم أن هناك صدمة كبيرة لدى الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالتهجير. ومع ذلك فإننا نقول مجدداً إن الحديث عن ذلك سابق لأوانه؛ لأننا لا نعلم كيف ستنتهي الحرب»، معرباً عن أمله بأن تؤدي المرحلة الثانية لإعادة البناء والسلام المستدام بالمنطقة.