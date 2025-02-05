جدد العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم (الأربعاء)، رفضه أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وأكد الملك عبدالله الثاني، لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معلناً وقوف الأردن الكامل مع الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة.

وطالب العاهل الأردني بضرورة وقف إجراءات الاستيطان، موضحاً أن الأردن على تنسيق وثيق مع الأشقاء والأصدقاء في التعامل مع قضايا المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم.

وشدد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتكثيف الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها لجميع مناطق القطاع، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة دور أكثر فعالية؛ بهدف وقف التصعيد في الضفة الغربية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني أهمية المساهمة الفاعلة للأردن في دعم وقف إطلاق نار مستدام، مشيداً بجهود الأردن المستمرة في تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

من جهة أخرى، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم، إن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أراضٍ محتلة، محظور تماماً بموجب القانون الدولي. مضيفاً: من المهم أن نتحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين بشكل تعسفي، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.