أصدرت محكمة ابتدائية في تونس اليوم (الأربعاء)، أحكاماً بالسجن بين 4 و54 سنة وغرامات مالية ضد 41 متهما من قيادات الإخوان في تونس، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة المساس بأمن الدولة، وذلك في القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2021، وتتعلق باتهامات موجهة إلى شركة «إنستالينجو» للخدمات الإعلامية والمحتوى الرقمي.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية (وات) أن الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية عاقبت راشد الغنوشي بالسجن 22 سنة وغرامة مالية 80 ألف دينار (نحو 25 ألف دولار)، كما عاقبت رئيس الحكومة التونسية السابق هشام المشيشي بالسجن 35 سنة و80 ألف دينار غرامة مالية، والمدون سليم الجبالي بالسجن 12 سنة، والصحفية شذى حاج مبارك بالسجن 5 سنوات، مشيرة إلى أن القضية تشمل مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، المتهمة بالتآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.

وقالت الوكالة إنها تحصلت من المحاميين مختار الجماعي ومحمد على بوشيبة على عدد من هذه الأحكام، التي قالا إنه سيتم استئنافها، وهي كالتالي: رفيق عبدالسلام بوشلاكة 34 سنة سجنا، سميّة الغنوشي 25 سنة سجنا، معاذ الغنوشي 35 سنة سجنا، هيثم الكحيلي 28 سنة سجنا، سالم الكحيلي 54 سنة سجنا، يحيى الكحيلي 18 سنة سجنا، السيد الفرجاني 13 سنة سجنا وغرامة مالية 50 ألف دينار، ولزهر لونغو 15 سنة سجنا وغرامة 300 ألف دينار، سامية صبابطي 10 سنوات سجنا، توفيق السبعي 8 سنوات سجنا، ومحمد علي العروي 13 سنة سجناً. كما قضى الحكم بمعاقبة المدون أشرف بربوش بـ6 سنوات سجنا، وغيابيا في حق الصحافية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنا. وكانت الأجهزة الأمنية قد داهمت مقر الشركة بمدينة سوسة، في سبتمبر 2021، واتهمتها بالاعتداء على أمن الدولة، وغسل الأموال، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب الوكالة.