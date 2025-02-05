أفصح مسؤولون أمريكيون عن وجود خطط من أجل سحب الجنود الأمريكيين من سورية. وأفاد المسؤولون، اليوم (الأربعاء)، بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) تعمل على وضع خطط لسحب جميع القوات الأمريكية من الأراضي السورية، بحسب ما نقلت عنهم شبكة «إن.بي.سي».وبحسب المسؤولين، فإن ترمب ومسؤولين مقربين منه أبدوا في الآونة الأخيرة اهتمامهم بسحب القوات الأمريكية من سورية، ما دفع مسؤولي البنتاغون إلى البدء في وضع خطط للانسحاب الكامل في غضون 30 أو 60 أو 90 يوما.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان قد امتنع خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض، أواخر شهر يناير الماضي، عن الإفصاح عما إذا كان يخطط للإبقاء على عدد القوات الأمريكية على الأراضي السورية عند المستوى الحالي.ورداً على سؤال عن نيته سحب القوات الأمريكية المنتشرة هناك لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي قال ترمب: «سنرى وسنتخذ القرار المناسب بشأن ذلك».واعتبر قبيل سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من شهر ديسمبر الماضي إثر هجوم شنته فصائل مسلحة، أن هذا الملف لا يعني بلاده، داعياً الإدارة الأمريكية السابقة حينها إلى عدم التدخل.وكانت الولايات المتحدة أعلنت لسنوات أنه يوجد نحو 900 جندي أمريكي على الأراضي السورية، إلا أن وزارة الدفاع اعترفت في ديسمبر الماضي بأن أعداد الجنود ارتفعت إلى 2000.من جهتها، أكدت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية إلهام أحمد، رفضها المطلق للعقوبات الدولية المفروضة على سورية. وقالت في تصريحات لـموقع «العربية»، إن العقوبات الاقتصادية تؤثر سلباً على حياة السوريين، وتؤدي إلى تعزيز مظاهر التطرف.وأوضحت أن التصريحات التي نُسبت لها في صحيفة «جيروزاليم بوست» تمّ تحريفها بشكل مقصود ومتعمّد، مؤكدة أنها لم تطالب بتدخل إسرائيلي في سورية، وشددت على أنه لا علاقات مع تل أبيب.