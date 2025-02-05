يواصل الجيش السوداني زحفه نحو قلب الخرطوم. وأفادت مصادر سودانية وشهود عيان، اليوم(الأربعاء)، بأن قوات سلاح المدرعات استعادت السيطرة على منطقة الرميلة غرب العاصمة. وقالت إن قوات الجيش وصلت الرميلة وباتت تمهد لدخول وسط الخرطوم، عقب اقترانها بالقوات في منطقة المقرن.ودخل الجيش السوداني والقوات المساندة له خلال الساعات الماضية الأجزاء الجنوبية الشرقية من ولاية الخرطوم، قادما من ولاية الجزيرة.وتشهد منطقة (العيلَفون) جنوب شرقي الخرطوم توافد آليات للقوات المسلحة في طريقها نحو العاصمة. وأكدت المصادر أن قوات الجيش تتجه إلى فرض حصار على منطقة شرق النيل، (حيث التحرك الأوسع للدعم السريع) قبيل أن تتقدم للتوغل في الخرطوم.وتوقعت مصادر عسكرية أن يشكل تقدم قوات الجيش المتوجهة من ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم ومنطقة المناقل غرب ولاية الجزيرة مزيداً من الضغط على قوات الدعم السريع عبر طريق جبل الأولياء، وهو المنفذ البري الوحيد للدعم السريع في طريقه نحو جنوب وغرب الخرطوم.وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أفاد بأن الجيش اقترب من النصر الكامل بعد هزيمة قوات الدعم السريع.وقال من شرق النيل في خطابه للقوات المشاركة في تحرير الخرطوم أمس(الثلاثاء): «اقتربنا من النصر الكامل بعد دحر المليشيا في كل تخوم العاصمة».وقبل نحو أسبوعين، استعادت قوات الجيش مقر القيادة العامة في الخرطوم التي استولت عليها الدعم السريع منذ أغسطس 2023، ونجحت في فك الحصار عن مصفاة الجيلي النفطية في شمال الخرطوم، وهي الأكبر من نوعها في البلد، كما استعاد أيضا ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.