يعقد كبار المسؤولين المصريين والفلسطينيين اجتماعا، اليوم(الأربعاء)، في القارهرة برئاسة رئيسي الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الفلسطيني محمد مصطفى.ووفق مصدر في الحكومة الفلسطينية، فإن الاجتماع يناقش تنسيق المواقف ووضع آليات التدخل الحكومي الفلسطيني في غزة بعد تشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع المنكوب. وقال المصدر إن اللقاء سوف يتطرق إلى آلية دخول المساعدات الإغاثية والمستلزمات إلى غزة.وحسب مصادر مصرية، فإن اجتماع القاهرة سوف يدرس تنسيق المواقف لمواجهة الدعوة الأمريكية إلى تهجير سكان غزة، مع التشديد على رفض دعوات التهجير لما تمثله من تصفية للقضية الفلسطينية، والتأكيد على تمسك الفلسطينيين بوطنهم.