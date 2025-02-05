أثارت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على قطاع غزة، ردود فعل عربية ودولية رافضة ومستنكرة. وقوبل المقترح الأمريكي بالعديد من الانتقادت، خصوصا أن أغلب الدول العربية أكدت تمسكها بحل الدولتين ورفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.وفيما حذر السيناتور الأمريكي الديمقراطي، كريس ميرفي، من أن مقترح ترمب قد يشعل حربا لعقود في الشرق الأوسط، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها، اليوم(الأربعاء)، رفضها كل دعوات التهجير. وشددت على أن حل الدولتين هو الضامن للأمن والسلام. وأعربت عن تقديرها للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، قائلة «نثمن الموقف العربي الملتزم بثوابت القضية».ووصفت حماس التصريحات بـ«العبثية»، ودعت ترمب إلى التراجع عن تصريحاته المتناقضة مع القوانين الدولية. وحذر القيادي في الحركة سامي أبو زهري من أن أي أفكار من هذا النوع كفيلة بإشعال المنطقة. وقال إن حماس تعتبرها «وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة». وأكد أن «أهل غزة لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات».من جهته، أكد رئيس وزراء أستراليا أنطوني ألبانيز أن موقف بلاده تجاه غزة لم يتغير، مشددا على التمسك بـ «حل الدولتين». وأعلنت الصين معارضتها تهجير الفلسطينيين، وأعربت في بيان عن أملها بإعادة القضية الفلسطينية لمسارها القائم على حل الدولتين.وبعد أن فاجأ ترمب العالم ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية، ومتراجعا عن السياسية الأمريكية التي تؤكد حل الدولتين، اعتبر البيت الأبيض في بيان أن ترمب أعلن خطة جريئة لضمان السلام الدائم في غزة. وقال إن خطته حول ترحيل سكان غزة تلقى تأييدا واسعا بين الجمهوريين.وكشفت مصادر مطلعة أن المسؤولين من خارج الدائرة المقربة لترمب لم يعلموا بهذا المقترح خلال التخطيط للاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال». وأفصحت أن فكرة السيطرة على غزة تشكلت أخيرا وعرضها ترمب على مساعديه وحلفائه.وحسب مصدر سياسي إسرائيلي، فإن نتائج لقاء ترمب ونتنياهو فاقت كل التوقعات والأحلام الإسرائيلية، بحسب ما نقلت «معاريف». وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد (الأربعاء)، أن الإسرائيليين ما زالوا لم يفهموا بعد بشكل كامل تفاصيل تلك الخطة التي وصفها بـ«القنبلة».ورأى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أن ترمب يتخذ إجراءات جريئة لتحقيق السلام في غزة، معربا عن أمله بأن تؤدي قراراته إلى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.وزعم مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن ترمب يريد منح الفلسطينيين الأمل في مستقبل أفضل، ربما بعيداً عن غزة التي مزقتها الحرب.