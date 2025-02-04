في أول لقاء رسمي، أعلنت السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان اليوم (الثلاثاء) عقدها لقاء مع نظيرتها السورية لطيفة الدروبي، بحثتا فيه الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم النساء والأطفال.

وكتبت عقيلة الرئيس التركي على حسابها في «إكس»: سعدت كثيراً باستضافة السيدة الفاضلة لطيفة الدروبي، زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية، التي تقوم اليوم بزيارة رسمية لبلادنا، مضيفة: «أُتيحت لنا الفرصة للحديث حول العديد من القضايا المهمة مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم، وناقشنا على وجه الخصوص، الخطوات التي يمكننا اتخاذها معاً من أجل النساء والأطفال، الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في جميع أنحاء العالم».وأشارت أمينة أردوغان إلى أن تركيا تقف إلى جانب الشعب السوري اليوم كما فعلت في الماضي، في عملية إعادة بناء سورية ومداواة جراحها، مشددة بالقول: أعتقد أن المستقبل الذي يسوده السلام والاستقرار هو نتيجة جهد مشترك.وأعربت عقيلة الرئيس التركي عن أملها بأن تكون كل خطوة تُتخذ على هذا الطريق أملاً دائماً لشعوب المنطقة، وتناقلت وسائل إعلام عربية وأجنبية صورة لطيفة وأمينة، مؤكدة أنها الصورة الرسمية الأولى للطيفة الدروبي.