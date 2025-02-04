أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الثلاثاء) أن هناك توافقاً في الآراء بين أنقرة ودمشق في جميع القضايا، مشيداً في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أحمد الشرع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بشجاعة أبناء سورية في النضال ضد النظام البائد الظالم.

وقال أردوغان: «لم نترك إخواننا السوريين وحدهم في الأيام العصيبة، وسنقدم لهم الدعم اللازم في المرحلة الجديدة أيضاً»، مشدداً على سلامة الأراضي السورية ووحدتها.

ووصف أردوغان زيارة الرئيس السوري الشرع إلى تركيا بـ«التاريخية» وبداية مرحلة صداقة وتعاون دائمين بين البلدين، مشيراً إلى أنه ناقش مع الشرع الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لإرساء الأمن والاستقرار الاقتصادي في سورية، وأبلغه باستعداد أنقرة لتقديم الدعم اللازم لدمشق في مكافحة كل أشكال الإرهاب سواء «داعش» أو «بي كي كي».

وأضاف: «من خلال التحرك المشترك مع سورية، واثق بأننا سنجعل جغرافيتنا المشتركة خالية من الإرهاب ويسودها مناخ السلام والرفاه»، مؤكداً استعداد بلاده لدعم إعادة إعمار المدن المدمرة في سورية.

وأعرب أردوغان عن ثقته في أن العودة الطوعية للاجئين السوريين ستكسب زخماً مع سرعة التنمية الاقتصادية بالبلاد، مؤكداً أهمية الدعم المادي والمعنوي اللازم لسورية في هذه المرحلة.

ولفت إلى أنهم يعملون على تطوير العلاقات مع سورية بطريقة متعددة الأبعاد بالمجالات كافة بدءاً من التجارة والطاقة وصولاً إلى الطيران المدني والصحة والتعليم.

من جهته، ثمّن الرئيس السوري أحمد الشرع، سعي تركيا لإنجاح المرحلة الانتقالية في بلاده، داعياً أردوغان إلى زيارة دمشق في أقرب فرصة.

وأشار إلى أن دمشق تعمل مع تركيا على تعاون مشترك في كل المجالات، مشدداً على أن الدعم التركي الكبير لسورية ما زال ملموساً.