أعلنت الشرطة السويدية اليوم (الثلاثاء) مقتل نحو 10 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة للكبار في مدينة أوريبرو غرب العاصمة ستوكهولم، مرجحة أن يكون منفذ الهجوم قد قُتل مع العشرة أشخاص.

وأفادت الشرطة أن مسلحاً أطلق النار على المدرسة، موضحة أن البحث مستمر في المدرسة عن المزيد من الضحايا المحتملين، لكنها قالت في بيان منفصل على موقعها الإلكتروني إن هناك 5 أشخاص أصيبوا بالرصاص.

وأشارت إلى أنه لم يعرف دافع الجاني، مؤكدة أنها محاولة قتل وحرق متعمد وجريمة استخدام أسلحة، مبينة أنه لم يصب أي من ضباط الشرطة في إطلاق النار وهو ما أكده المتحدث باسم خدمة الإنقاذ المحلية الذي قال إن سيارات الإسعاف وخدمات الإنقاذ والشرطة كانت في مكان الحادث.

من جهته، قال قائد الشرطة المحلية روبرتو فورست للصحفيين: عندما يتعلق الأمر بقول أي شيء آخر عن الجاني، فلا يزال الأمر مبكراً للغاية، العملية مستمرة وسوف يتضح ذلك بلا شك، لكننا نعمل بشكل مكثف للغاية الآن.

وأفادت وسائل إعلام سويدية أن إطلاق النار وقع في أوريبرو، على بعد نحو 200 كيلومتر غرب العاصمة ستوكهولم، في مدرسة ريسبيرجسكا للكبار، الواقعة في حرم جامعي يضم أيضاً مدارس للأطفال.