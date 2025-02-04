أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم (الثلاثاء)، تشكيل لجنة استشارية، تضم مجموعة من الخبراء الليبيين، لمعالجة القضايا الخلافية والمشكلات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، موضحة أن القرار جاء في إطار المبادرة السياسية التي قدمتها البعثة لمجلس الأمن يوم 16 ديسمبر الماضي، والتي تهدف أساساً إلى تجاوز الانسداد السياسي وحالة التشظي، عبر محاولة توحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان أن اللجنة الاستشارية ستركز في عملها، على تقديم مقترحات قابلة للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، مبينة أن القرار جاء بالاستناد على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية.

وقالت البعثة: اللجنة ستعمل تحت سقف زمني محدد ويتوقع منها إنجاز مهماتها خلال فترة قصيرة، مضيفة: ستقدم اللجنة مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية.