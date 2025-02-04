فيما تؤكد مصادر سودانية تقدم الجيش شمالاً وسيطرته على عدد من القرى والبلدات في ولاية الجزيرة باستثناء ما وصفته ببعض الجيوب الصغيرة التي لا تزال تخضع لقوات الدعم السريع في مناطق متاخمة للخرطوم مثل أبو قوتة والباقير، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان اليوم (الثلاثاء) أن الجيش اقترب من النصر الكامل بعد هزيمة قوات الدعم السريع.

وقال البرهان: «اقتربنا من النصر الكامل بعد دحر المليشيا في كل تخوم العاصمة»، مجدداً مخاطبته لحشدٍ من سكان المنطقة وحاثاً إياهم على الاستمرار في القتال حتى القضاء على قوات الدعم السريع، وذلك خلال زيارته إلى الخطوط الأمامية في شرق النيل وذلك بعد أن اقترب الجيش من بسط السيطرة على جسر سوبا، الرابط بين غرب وشرق الخرطوم، وهو جسر إستراتيجي بالنسبة لقوات الدعم السريع ويمكّنها من الحركة والمناورة في هذه المنطقة.

ودخل الجيش خلال الساعات الماضية الأجزاء الجنوبية الشرقية من ولاية الخرطوم، قادماً من ولاية الجزيرة وذلك بعد توافد آليات للجيش، ومن التوقع أن يفرض الجيش حصاراً على منطقة شرق النيل قبل أن يتقدم للتوغل في الخرطوم.

وكان الجيش قد دخل في وقت سابق اليوم مدينة الكاملين وهي آخر معقل لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، كما نشر الجيش صوراً تظهر وصوله إلى بلدة «ود أبو صالح» بشرق النيل شرقي الخرطوم التي استعادها الجيش في اليومين الماضيين.