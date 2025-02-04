وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الثلاثاء) إلى أنقرة، في ثاني زياراته الخارجية، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول» فإن الطائرة التي تقل الشرع هبطت في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة.

وذكرت الوكالة أنه من المنتظر أن يعقد الزعيمان مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب لقائهما اليوم، خصوصاً وأن الزيارة جاءت بعد دعوة وجها أردوغان لنظيره السوري.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس سوري إلى أنقرة منذ 15 عاماً، والتي من المقرر أن يعقد فيها اتفاقيات مشتركة اقتصادية وأمنية وعسكرية.