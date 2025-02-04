اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع.

وأكد السيسي، في اتصال هاتفي مع الملك حمد، أهمية إعادة إعمار قطاع غزة، وضرورة وجود موقف عربي موحد لدعم تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الملك حمد أثنى على جهود الوساطة التي أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار، والدور الجوهري لمصر فيه، وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وضرورة بدء مسار سياسي يفضي إلى اتفاق سلام دائم يحقق الاستقرار المنشود في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن الزعيمين ناقشا أيضا تطورات الأوضاع في سورية ولبنان وليبيا والسودان، وأكدا ضرورة العمل نحو تحقيق الاستقرار في هذه الدول الشقيقة وتجنب الصراعات.