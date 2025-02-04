أعلنت حركة حماس، اليوم (الثلاثاء)، بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موضحة على لسان المتحدث باسمها عبداللطيف القانوع أن اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية بدأت.وقال القانوع: الحركة معنية ومهتمة بالمرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار، مجدداً اتهاماته لإسرائيل بأنها تعطّل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها تراوغ وتماطل في تنفيذه.وأشار إلى أن إعادة بناء المستشفيات وإصلاح الطرق وآبار المياه، تعيد الحياة في غزة بعد الدمار الهائل فيها.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال، في وقت سابق اليوم، إن نتنياهو التقى، خلال زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وكان لقاء إيجابياً وودياً.وأشار إلى أنه بناء على الاجتماع يستعد وفد إسرائيل للتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، نهاية الأسبوع؛ لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.بدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إنه اتفق مع نظيره التركي هاكان فيدان على العمل المشترك للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكداً أهمية الدعم التركي لكل الجهود التي ستبذل الفترة القادمة بشأن إعمار غزة.وأشار إلى أن القاهرة تعتزم عقد مؤتمر دولي في هذا الصدد، موضحاً أن المساعدات الإغاثية التركية المخصصة لقطاع غزة محل تقدير.