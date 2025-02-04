اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إسرائيل بأنها تخطط للبقاء في الأراضي التي احتلتها في لبنان. وقال أمام مؤتمر «فالداي الدولي للحوار» الرابع عشر حول الشرق الأوسط، اليوم (الثلاثاء): إن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية من دون خجل، وهناك العديد من التسريبات الموثوقة بأن إسرائيل تخطط، إضافة إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، للسيطرة الكاملة على الضفة الشمالية الغربية لنهر الأردن.وأضاف أن خطط إسرائيل، وفقاً للخبراء ولا أحد ينكر ذلك، هي البقاء في الأراضي اللبنانية. وأفاد لافروف بأن روسيا تتلقى إشارات بوجود مشاكل في المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.واعتبر لافروف أن محاولات استبعاد روسيا والصين وإيران من مساعي التسوية في سورية تكشف خطط الغرب «لإبعاد» المنافسين.