سلّم وزير الداخلية السورية السابق محمد إبراهيم الشعار نفسه إلى السلطات السورية، اليوم (الثلاثاء).والشعار من الشخصيات التي تدرجت في المناصب العسكرية وارتبط اسمه بتجاوزات تتهمه بها المعارضة السورية، وهو من مواليد اللاذقية غربي سورية 1950، والتحق بالقوات المسلحة في 1971، وتولى العديد من المناصب بينها رئاسة الاستخبارات العسكرية في حلب وقيادة الشرطة العسكرية.وتولى من 14 أبريل 2011 مسؤولية وزارة الداخلية في حكومة عادل سفر التي تم تشكيلها عقب اندلاع الثورة السورية، خلفاً لسعيد سمور الذي شغل المنصب منذ 2003. وتولى مناصب عدة في شعبة المخابرات العسكرية، منها توليه مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية.وهو أحد الشخصيات البارزة في لبنان في عهد غازي كنعان، وشاركت القوات السورية تحت إشرافه في أحداث طرابلس باب التبانة في ديسمبر 1986 التي أودت بحياة نحو 700 مدني من أهالي المدينة بعضهم من الأطفال، وأُطلق عليه لقب «سفاح طرابلس».تتهم المعارضة الشعار بالتورط في مجزرة سجن صدنايا سنة 2008 التي راح ضحيتها 25 سجيناً وفقاً لمصادر حقوقية.وأدرج الشعار على القائمة الأوروبيّة والأمريكية والعربيّة للعقوبات التي تشمل إجراءات المنع من السفر وتفرض حظراً على أمواله وتمنع التعامل معه.