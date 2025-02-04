نفت إيران على لسان المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني وجود أي تواصل حالياً مع الإدارة السورية الجديدة. وأكدت في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أنه لم يتم تبادل أي رسائل بين البلدين. وقالت مهاجراني: إن إيران ترغب في رؤية سورية آمنة ومستقرة، مع الحفاظ على كرامة السوريين، ووحدة أراضيها.وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت‌ روانجي أعلن في وقت سابق أنه تم التواصل مع حكام سورية الجدد عبر وسطاء.ومنعت دمشق الشهر الماضي دخول البضائع الإيرانية، ومنعت المسافرين من حاملي الجنسية الإيرانية من دخول أراضيها، منذ سقوط نظام بشار الأسد.وكان رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع أكد أن بلاده لن تكون ممرا لطهران من أجل تهريب السلاح، مشددا على سعيه لبناء علاقات ترتكز على الاحترام المتبادل بين دمشق وجميع الدول المجاورة أو الاقليمية وبينها إيران.