رغم ما يتردد عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، أوضح الكرملين أنه ليس لديه معلومات دقيقة حول ما يعنيه ترمب بالحديث عن خطط التسوية في أوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة «تاس»، اليوم(الثلاثاء). وقال الكرملين إن ترمب أعرب عن رغبته في الحصول على المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا مقابل مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لكييف.ولفت إلى أنه ينبغي على الولايات المتحدة عدم تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا على الإطلاق والإسهام في إنهاء الصراع.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تقدم حتى الساعة أي مقترحات حول وقف الحرب والتسوية مع أوكرانيا.وقال مدير القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية أليكسي بوليشوك، إن الولايات المتحدة لم تقدم أي مقترحات ملموسة لتسوية الصراع الأوكراني، لكنها تستكشف الخطوط العريضة لاتفاق محتمل.وردا ًعلى سؤال حول التصريحات الأمريكية بشأن نوايا واشنطن ممارسة ضغوط على كييف وموسكو واقتراح صفقة بهدف التوصل إلى تسوية سليمة، قال بوليشوك: يدلون بالعديد من التصريحات، لكن لم يتم اقتراح أي شيء ملموس، واعتبر أن هناك نوعا من التصعيد الإعلامي بهذا الصدد.ورأى أن هذا الأمر يدخل ضمن أساليب التفاوض. وأضاف يتم أولاً خلق ضجة إعلامية وأجواء من عدم القدرة على التنبؤ، ثم يتم طرح سبل خفض التصعيد مقابل تنازلات ومزايا أحادية الجانب.وكان ترمب أعلن أمس أن محادثات بلاده مع كييف وموسكو بشأن الحرب الأوكرانية تسير على نحو جيد. فيما رأى مبعوثه إلى أوكرانيا كيث كيلوغ أنه سيتعيّن على كلا البلدين تقديم تنازلات لإنجاح أي مفاوضات لإيجاد حل للحرب الدائرة.