أجرى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تعديلا وزاريا، اليوم(الثلاثاء)، شمل تعيين وزير جديد للدفاع. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية فقد صدر مرسوم أميري يقضي بتعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليصبح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، وتعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم وزيراً للدفاع.وكان الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يشغل منصب وزير الداخلية والدفاع قبل التعديل الجديد.وأدى وزير الدفاع الجديد القسم أمام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.يذكر أن وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله السالم الصباح، هو نجل الشيخ علي العبدالله السالم الصباح محافظ محافظة مبارك الكبير السابق، وحفيد الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير الكويت السابق.وحص على بكالوريوس تخصص إدارة الأعمال من جامعة البحرين وشهادة في التحليل المالي من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.وفي 17 مايو 2021 صدر مرسومٌ بتعيينه رئيساً للإدارة العامة للطيران المدني، ثم تولى منصب وزير الدفاع في 16 أكتوبر 2022، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى 9 أبريل 2023.