يلتقي رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، اليوم (الثلاثاء)، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة لرئيس سوري إلى أنقرة منذ نحو 15 عاماً. ومن المقرر أن يصل الشرع إلى أنقرة بعد ظهر اليوم قادما من السعودية التي كانت أول محطة خارجية له بعد تنصيبه رئيسا .وتوقعت مصادر مطلعة أن تتناول المباحثات العديد من القضايا المتعلقة بسورية، والعلاقات بين البلدين. ونقلت وسائل إعلام دولية عن أربعة مصادر مطلعة توقعاتها أن يجري الشرع محادثات مع أردوغان حول إبرام اتفاق دفاع مشترك. ورجحت المصادر أن يتم مناقشة مسألة تدريب تركيا للجيش السوري الجديد. وكان مكتب الرئيس التركي أفاد أمس ، بأن زيارة الرئيس الشرع تأتي بدعوة من الرئيس أردوغان الذي سيستضيف الشرع في القصر الرئاسي".وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين التون على منصة "إكس" :إن المحادثات بين الرئيس ونظيره السوري ستركز على الخطوات المشتركة التي يتعين القيام بها من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدامين في سورية.