فيما أكدت المتحدثة باسم اليونيسف تيس إنغرام، أن ما يتم إدخاله من مساعدات إلى قطاع غزة يمثل «قطرة» في محيط الاحتياجات، اتهم المتحدث باسم حماس حازم قاسم، اليوم (الثلاثاء)، إسرائيل بتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية من خيام ووقود. ودعت حماس عبر صفحتها الرسمية في تليغرام، الوسطاء لمعالجة الخلل في تطبيق البروتوكول الإنساني باتفاق غزة. وشددت على أن ما تم تنفيذه في الجوانب الإنسانية أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه.وشددت متحدثة اليونيسيف على ضرورة رفع القيود عن دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع للاستفادة من وقف إطلاق النار في إدخال المستلزمات الغذائية والطبية والإغاثية، وحذرت من أن الوضع الإنساني لا يزال خطرا بالنسبة للأطفال رغم وقف إطلاق النار.من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 545 ألف فلسطيني عبروا من جنوب غزة إلى شمالها خلال الأسبوع الماضي، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، للصحفيين أمس: إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني أفادوا أيضا بأن أكثر من 36 ألف شخص انتقلوا من شمال غزة إلى الجنوب خلال الفترة نفسها.ولفت إلى أن الشركاء الإنسانيين في الأمم المتحدة أفادوا بأن الأسعار بدأت بالانخفاض، لكنها لا تزال أعلى من مستوياتها قبل النزاع. وأفاد بأن نحو ثلث الأسر لديها وصول أفضل إلى الغذاء، لكن الاستهلاك لا يزال أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل التصعيد. وأشار إلى أن العقبة الأساسية التي تواجه معظم الأسر هي «نقص السيولة النقدية». وذكر أنه تم إنشاء ثلاثة مواقع مؤقتة في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، شمال القطاع، تستوعب كل منها نحو خمسة آلاف شخص.ونصت هدنة غزة على مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر، والتي تشمل المساعدات الغذائية والدوائية والإغاثية، 200 ألف خيمة مجهزة، و60 ألف كرفان، ومواد لترميم المشافي ومحطات المياه، وتشغيل المخابز، وإدخال الوقود والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وانتشال الجثث.