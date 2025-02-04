على خلفية الحرب التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 6 في إطلاق نار وقع بالقرب من حاجز «تيسير» شمال الضفة المحتلة.وأفادت مصادر بأن المشتبه بتنفيذ إطلاق النار قتل برصاص الجنود الإسرائيليين. وواصل الجيش الإسرائيلي إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرية سوسيا في الضفة الغربية. ورشق المستوطنون عدة منازل بالحجارة ودمروا خزانات المياه، وألحقوا أضرارا بالسيارات.من جهته، نشر المخرج الفلسطيني باسل عدرا عدة فيديوهات على حسابه بمنصة «إكس» توثق الهجوم والأضرار الناجمة عنه. وكتب: «أنا محاصر الآن من قبل مستوطنين مسلحين ومقنعين يقودون هجوما إرهابيا على مسافر يطا، بينما أكتب هذه الكلمات».وشارك السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن زايبرت، المقاطع التي نشرها عدرا، وعلق متسائلا: كيف يمكن أن يصبح هذا الأمر شبه يومي؟ يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين المتطرفين. وأكد أنها مسألة حقوق إنسان للفلسطينيين الذين يعيشون هناك، ومسألة أمن، لأنه لا أحد يمكن أن يكون لديه مصلحة في إشعال النيران بالضفة الغربية.وكان الجيش الإسرائيلي شن بتاريخ 21 يناير الماضي عملية كبيرة تحت اسم «الجدار الحديدي» في جنين، متوعداً بالاستمرار في عملياته العسكرية بمختلف أنحاء الضفة، حتى القضاء على «الإرهاب» وفق ادعاءات عدد من المسؤولين الإسرائيليين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس (الإثنين) أن الجيش الإسرائيلي قتل 70 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الحالي 2025، ليرتفع عدد القتلى منذ أكتوبر 2023، إلى أكثر من 800.