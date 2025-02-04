لايزال الجيش السوداني يواصل تقدمه في الخرطوم، وأكدت مصادر سودانية وشهود عيان أن آلياته وصلت إلى الأجزاء الجنوبية الشرقية للعاصمة. وأفادت المصادر بأن قوات الجيش والقوات المساندة لها دخلت خلال الساعات الماضية الأجزاء الجنوبية الشرقية من ولاية الخرطوم، قادمة من ولاية الجزيرة. وبحسب المصادر، فإن منطقة (العيلَفون) جنوب شرقي الخرطوم شهدت، اليوم(الثلاثاء)، توافد آليات للجيش في طريقها نحو العاصمة. ورجحت أن تفرض قوات الجيش حصاراً على منطقة شرق النيل، حيث التحرك الأوسع للدعم السريع، قبيل أن تتقدم للتوغل في الخرطوم.وواصلت قوات الجيش تقدمها من الجنوب نحو الشمال باتجاه مدينة الكاملين القربية من الخرطوم بعدما استعادت السيطرة على عشرات البلدات والقرى بمحليتي الحصاحيصا والكاملين.وكشفت مصادر عسكرية مقتل قائد الدعم السريع في ولاية الجزيرة خلال معارك شرق النيل. وتوقعت أن يشكل تقدم قوات الجيش المتوجهة من ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم ومنطقة المناقل غرب ولاية الجزيرة، مزيداً من الضغط على قوات الدعم السريع عبر طريق جبل الأولياء وهو المنفذ البري الوحيد للدعم في طريقه نحو جنوب وغرب الخرطوم.ولم يستبعد مراقبون أن ولاية الخرطوم قد تكون منطقة عمليات عسكرية نشطة في حال تمكنت متحركات الجيش من الوصول إلى عمق العاصمة واشتباكها مع الدعم السريع.ونجحت قوات الجيش السوداني قبل نحو أسبوعين في استعادة مقرّ القيادة العامة في الخرطوم التي استولت عليها الدعم السريع منذ أغسطس 2023، وتمكنت من فك الحصار عن مصفاة الجيلي النفطية في شمال الخرطوم، وهي الأكبر من نوعها في البلد. كما استعاد أيضا ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.