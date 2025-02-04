وجه الرئيس السوري أحمد الشرع الشكر والتقدير الكبير للاستضافة المميزة التي حفتنا بها المملكة العربية السعودية وشعبها الأصيل، بدءا من الاستقبال الأخوي الذي يعبر عن عمق العلاقة بين سوريا والسعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال في بيان لرئاسة الجمهورية السورية إن لقاءه بالأمير محمد بن سلمان سيؤسس لبداية علاقة إستراتيجية تساهم في بناء البلدين وتوطد العلاقات الثنائية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وباقي القطاعات الخدمية.

وأضاف: "إننا إذ نغادر المملكة العربية السعودية، لا يمكننا إلا أن نشكر أيضا الذين أشرفوا على زيارتنا ورافقونا واستقبلونا في زيارتنا للرياض ثم جدة ومكة المكرمة. ونعبر كذلك عن سعادتنا وتشرفنا بزيارة بيت الله الحرام، وأداء مناسك العمرة والصلاة والدعاء لسوريا وشعبها.